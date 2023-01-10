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Новосибирск

Жилые комплексы Новосибирска

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Застройщики Новосибирска

ЗСЖБ №6

ЗСЖБ №6

Всего объектов: 2
Агросервис

Агросервис

Всего объектов: 1
ГК Эталон

ГК Эталон

Всего объектов: 1
ГК Поляков

ГК Поляков

Всего объектов: 1
СтройМастер

СтройМастер

Всего объектов: 1
ГК Дискус Плюс

ГК Дискус Плюс

Всего объектов: 2
СГ Девелопмент

СГ Девелопмент

Всего объектов: 1
ГК Основа

ГК Основа

Всего объектов: 1
БЭЛ Девелопмент

БЭЛ Девелопмент

Всего объектов: 1
Среда Девелопмент

Среда Девелопмент

Всего объектов: 1
ООО Серебряный Бор

ООО Серебряный Бор

Всего объектов: 1
ИСК Русь

ИСК Русь

Всего объектов: 1
ГК Север

ГК Север

Всего объектов: 2
КМС

КМС

Всего объектов: 2
Строй Плюс

Строй Плюс

Всего объектов: 1
ГК Вотэтодом

ГК Вотэтодом

Всего объектов: 2
СК Гелеон

СК Гелеон

Всего объектов: 2
СФ Проспект

СФ Проспект

Всего объектов: 1
ГК Главновосибирскстрой

ГК Главновосибирскстрой

Всего объектов: 1
Объект Про

Объект Про

Всего объектов: 1
ООО РИК

ООО РИК

Всего объектов: 1
ГК Олма

ГК Олма

Всего объектов: 3
ООО АНВ

ООО АНВ

Всего объектов: 1
ГК Оловозаводская

ГК Оловозаводская

Всего объектов: 1
ГК Береговое

ГК Береговое

Всего объектов: 2
Строй Эверест Н

Строй Эверест Н

Всего объектов: 1
ГК Скандиа

ГК Скандиа

Всего объектов: 2
ГК СССР

ГК СССР

Всего объектов: 3
Промстрой

Промстрой

Всего объектов: 1
СК Инвест

СК Инвест

Всего объектов: 1
Синергия

Синергия

Всего объектов: 1
РНГС

РНГС

Всего объектов: 3
АО МСК

АО МСК

Всего объектов: 1
ГК Химметалл

ГК Химметалл

Всего объектов: 2
Строй-Арт

Строй-Арт

Всего объектов: 3
Смарт Пипл

Смарт Пипл

Всего объектов: 2
СтройГрад

СтройГрад

Всего объектов: 3
УК Малахит

УК Малахит

Всего объектов: 1
Новосибирский Квартал

Новосибирский Квартал

Всего объектов: 3
ГК ВКД

ГК ВКД

Всего объектов: 2
ЗАО СМС

ЗАО СМС

Всего объектов: 1
Сибирь Девелопмент

Сибирь Девелопмент

Всего объектов: 5
АО Город в Городе

АО Город в Городе

Всего объектов: 2
ГК ТДСК

ГК ТДСК

Всего объектов: 1
АКД

АКД

Всего объектов: 3
СДС Финанс

СДС Финанс

Всего объектов: 3
ПСФ

ПСФ

Всего объектов: 6
СЛК

СЛК

Всего объектов: 1
ГК Новый Мир

ГК Новый Мир

Всего объектов: 4
Вира Строй

Вира Строй

Всего объектов: 5
ГК Мета

ГК Мета

Всего объектов: 6
ГК Бови

ГК Бови

Всего объектов: 1
СД Альфа Капитал

СД Альфа Капитал

Всего объектов: 2
ГК Союз

ГК Союз

Всего объектов: 4
ПСК Сибирь

ПСК Сибирь

Всего объектов: 3
Стройтрест 43

Стройтрест 43

Всего объектов: 3
Елка девелопмент

Елка девелопмент

Всего объектов: 4
ГК Расцветай

ГК Расцветай

Всего объектов: 16
ГК Стрижи

ГК Стрижи

Всего объектов: 9
Скай Групп (SKY Group)

Скай Групп (SKY Group)

Всего объектов: 3
Энергомонтаж

Энергомонтаж

Всего объектов: 4
ТРАНССЕРВИС

ТРАНССЕРВИС

Всего объектов: 1
Сибирь Инвест

Сибирь Инвест

Всего объектов: 8
СЖК

СЖК

Всего объектов: 1
ГК СМСС

ГК СМСС

Всего объектов: 13
Дом Солнца

Дом Солнца

Всего объектов: 2
Брусника. Сибакадемстрой

Брусника. Сибакадемстрой

Всего объектов: 6
Академия

Академия

Всего объектов: 1
Дом Строй

Дом Строй

Всего объектов: 4
Камея

Камея

Всего объектов: 3
КПД Газстрой

КПД Газстрой

Всего объектов: 4
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Левобережный банкот 5.5%
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